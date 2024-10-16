◆２０２４パーソルクライマックスシリーズパ・ファイナルステージ第１戦ソフトバンク―日本ハム（１６日・みずほペイペイドーム福岡）日本ハムのフランミル・レイエス外野手（２９）が「４番・ＤＨ」で先発し、ＣＳ第１号となる反撃のソロ本塁打を放った。１―４の７回先頭。カウント１ボールから、好投を続けていたソフトバンク有原の低めスライダーを振り抜いた。高々と舞い上がった打球はそのまま左中間テラス席