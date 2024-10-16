欧州株英ＦＴは引き続きプラス圏推移、独仏指数は下げ幅縮小 東京時間19:41現在 英ＦＴＳＥ100 8296.14（+46.86+0.57%） 独ＤＡＸ19428.16（-58.03-0.30%） 仏ＣＡＣ40 7482.46（-39.51-0.53%） スイスＳＭＩ 12175.44（-43.41-0.36%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:41現在 ダウ平均先物DEC 24月限42999.00（-16.00-0.04%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 24