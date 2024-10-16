名門・東海大柔道部の岡田綾太朗（4年）が大相撲の高田川部屋への入門会見が16日、神奈川県の東海大湘南キャンパスで行われた。同大柔道部から角界入りは史上初。会見では座るとジャケットのボタンが外れるほどの太鼓腹の岡田は「高田川部屋に稽古に行かせてもらい、相撲の厳しさ、楽しさを柔道とは違いを肌で感じることができた。幕内を目指したい」と決意表明。師匠となる高田川親方（元関脇・安芸乃島）は「東海大柔道部は