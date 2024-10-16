衆院選（２７日投開票）の期日前投票が１６日始まり、鳥取県南部町では、投票の様子を遠隔地からチェックする「オンライン立ち会い」が国政選挙で初めて実施された。公職選挙法に基づき、投票立会人は投票所ごとに最低２人が必要。しかし、人口減少などを背景に各地で確保が難しくなっている。オンライン立ち会いは、投票立会人の負担を軽減してなり手を増やそうと、鳥取県が２月に打ち出した。南部町では、屋外の臨時期日前