10月15日（火）、「FIFAワールドカップ26 アジア最終予選」グループCの第4節が行われ、サッカー日本代表はホーム・埼玉スタジアム2002でオーストラリア代表と対戦。7−0（中国戦）、5−0（バーレーン戦）、2−0（サウジアラビア戦）とこれまでの最終予選3試合で14得点無失点という圧倒的強さをみせてきた日本代表だが、この第4戦では高い集中力と強度のある守備を保つオーストラリア代表と拮抗した試合を展開。互いにオウンゴール