HOMEが、『HOME EP2』を本日配信リリース。あわせて、リード曲「Still Dreaming」のスタジオライブ映像をYouTubeにて公開した。 （関連：【映像あり】HOME、佐藤大が監督した「Still Dreaming」スタジオライブ映像） 「Still Dreaming」のスタジオライブ映像は佐藤大が監督し、広いスケール感で歌われる楽曲をストレートに、かつライブの臨場感を強く伝えてくれるようなアプローチで映像作品