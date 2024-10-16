40代は最高って誰が言った!? 収入半減、義母問題、夫の監視、加齢とセックス、部下との不倫？ 女性用風俗……共働き夫婦の行き詰まりと未来を描いた中年クライシス漫画、誕生！2児を育てながら40歳のフリーデザイナーとして活躍する著者・丸山ふさ子さんは、育児や家事の分担がうまくいかず毎日イライラモヤモヤ…夫とのバトルを経て、やっとの思いで「共働きだけど、夫の方が家事育児多め」という夫婦関係に行きつく。その矢