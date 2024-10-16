囲碁の井山裕太王座（３５）＝碁聖・十段と合わせ三冠＝に芝野虎丸名人（２４）が挑戦する第７２期王座戦５番勝負の第１局が１６日、東京都内で打たれ、芝野名人が１９７手で黒番中押し勝ちした。第２局は２５日に愛知県蒲郡市で打たれる。