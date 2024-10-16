東京電力福島第１原発事故で福島県などから広島県に避難した住民らが、避難を余儀なくされ精神的苦痛を受けたとして、国と東電に約４億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が１６日、広島地裁であった。吉岡茂之裁判長は東電に計約２４００万円の支払いを命じる一方、国への請求は退けた。請求が認められたのは原告１５世帯３７人のうち１１世帯３３人。吉岡裁判長は、避難前に住んでいた地域によって１人当たり最大２７５万円の支