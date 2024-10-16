日本代表は10月15日、ワールドカップ・アジア最終予選でオーストラリアと埼玉スタジアムで対戦。後半にオウンゴールで先制を許すも、オウンゴールで追いつき、１−１の引き分けに終わった。アジアカップの敗退以降、日本が磨いてきた３−４−２−１の布陣。攻守の肝になるスペースを初期配置で埋められる効果的なシステムだが、効果的なだけに動きにくい。今まではこのシステムのメリットが際立つ試合が多かったが、オーストラ