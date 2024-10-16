経済産業省は１６日、製造時の二酸化炭素（ＣＯ２）排出量を削減した鉄鋼材料「グリーンスチール」の普及に向けた有識者研究会の初会合を開いた。ＣＯ２排出量が多い鉄鋼業の脱炭素化を促進するため、政府支援を含めた需要喚起策などについて検討し、年度内の議論取りまとめを目指す。