鹿児島の食材を使った料理コンテストで入賞した高校生発案のスイーツが商品化され10月22日から販売が始まります。16日に関係者が県庁を訪れ副知事に商品を紹介しました。商品の開発を行ったのは県内3つの高校の生徒たちと、南九州ファミリーマートです。鹿児島の食材を使った料理コンテスト「かごしまおいしいもの選手権」のスイーツ部門で入賞したレシピをもとに3つの商品を作りました。市来農芸高