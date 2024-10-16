街歩きの達人・タモリさんが“ブラブラ”歩きながら知られざる街の歴史や人々の暮らしに迫るNHKテレビ番組「ブラタモリ」が８か月ぶりに放送されることが発表されていましたが、三夜連続で復活放送！街の歴史や人々の暮らしに迫る「ブラタモリ」が８か月ぶりに放送へこのほど放送内容の詳細が発表されました。NHK総合で11月2日（土）、11月3日（日）、11月4日（月・休）の三夜連続で放送される今回のブラタモリ。旅のテーマは『東