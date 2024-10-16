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サイゼリヤ「深くお詫び」サービス一部停止＆情報漏えいの可能性…ランサムウェア攻撃で

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • サイゼリヤは16日、ランサムウェア攻撃を受けたと公表した
  • サービスを一部停止するとともに、情報漏えいの可能性を明らかにし、謝罪
  • 「ご心配とご迷惑をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます」とした
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