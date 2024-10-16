今年、ポーランドのワルシャワでチェス競技に臨むキリル・シェウチェンコ氏/Andrzej Iwanczuk/NurPhoto/Getty Images/File（ＣＮＮ）チェスの最高位「グランドマスター」の称号を持つルーマニアの選手が、全国大会レベルの試合中にモバイル機器を使ったとして失格になった。大会主催者が１４日に発表した。発表によると、世界ランキング６９位のキリル・シェウチェンコ氏（２２）は、アフリカ大陸北岸にあるスペインの飛び地、メリ