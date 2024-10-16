日産自動車は法人向けサービスなどをアピール＝千葉市の幕張メッセ企業向けの車の展示会「ジャパンモビリティショービズウィーク２０２４」（日本自動車工業会主催）が、千葉市の幕張メッセで開かれている。自動車や部品メーカー、スタートアップ企業など約２００社が出展し、神奈川県内企業も最新技術やカーボンニュートラル（ＣＮ）実現に向けた取り組みなどを紹介。１８日まで。昨年同様に国内最大級のＩＴ展示会「シーテッ