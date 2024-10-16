STU48の石田千穂（２２）が１０月２５日に４年ぶりのセカンド写真集「太陽って何色？」（秋田書店）を発売する。 【写真】石田千穂の魅力が表現された大胆カットにドキッ グループ1期生の石田はデビューシングルから１０作連続で選抜入りし、センターを３回つとめた。最近では女優としての活躍も目立つ中、台湾を舞台に初解禁となるランジェリーや入浴シーンなど、エキゾチックで開放的なロケ