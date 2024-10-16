【ソウル聯合ニュース】韓米日３カ国は１６日、ソウルで外務次官協議を開き、北朝鮮が韓国の無人機が平壌上空に侵入したと主張し、韓国とつながる南北連結道路の一部を爆破するなど緊張を高めていることを強く批判した。協議には韓国から外交部の金烘均（キム・ホンギュン）第１次官、米国からキャンベル国務副長官、日本から岡野正敬外務事務次官が出席した。金氏は協議後に行った共同記者会見で、「われわれは北の核・