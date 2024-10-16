きのう公示された衆議院選挙について、JNNが序盤の情勢を分析した結果、いわゆる“裏金”が問題となっている候補者の半数近くが厳しい戦いとなっていることがわかりました。JNNでは、きのうからきょうにかけて全国の有権者にインターネット調査を行い、これに取材を加味して序盤の情勢を分析しました。それによりますと、自民党の派閥の“裏金”が問題となっている候補者46人のうち、およそ20人は優勢となっています。一方、およそ