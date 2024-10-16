女優の影山優佳が１６日までに自身のＳＮＳを更新。サッカースタジアムでのショットを披露した。１５日にテレビ朝日系で放送された「２０２６ＦＩＦＡワールドカップ最終予選・日本×豪州」（午後７時３５分〜９時３５分）に出演した影山。自身のインスタグラムに「ワールドカップアジア最終予選オーストラリア戦ありがとうございました新しい可能性と課題を見つけられる大切な試合！超満員の埼玉スタジアムで見届けられて