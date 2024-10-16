日本ハムは１６日、都内でスカウト会議を行い、福岡大大濠の二刀流右腕・柴田獅子（れお）投手がドラフト１位候補として急浮上した。柴田は１８７センチの長身から最速１４９キロを誇る右腕であり、高校通算１９発の左の大砲。スケール感たっぷりのドラフト上位候補だ。明大・宗山ら大学生に上位人気が集中しているが、ＣＳ最終Ｓが行われているペイペイドームで報道陣に対応した栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（