ノーベル賞委員会から受賞の通知書が届きました。通知書には、12月10日にノルウェーである授賞式への招待と記念講演の依頼もあったということです。通知書は、ノーベル平和賞の発表から1時間後の今月11日午後7時頃、電子メールで届きました。通知書には、12月10日にノルウェーのオスロで行われる授賞式へ招待することや、20分間の記念講演を依頼する内容が記載されています。また昨夜、平和活動を行