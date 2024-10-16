【S.H.Figuarts 早川アキ】 10月16日 商品化発表 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 早川アキ」の商品化を10月16日に発表した。発売日・価格は未定。 本商品はTVアニメ「チェンソーマン」に登場するキャラクター「早川アキ」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。 劇中のスーツ姿が再現され、武器の刀や印象的な狐の悪