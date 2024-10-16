ダイキン工業が２０２５年大阪・関西万博で来場者に涼んでもらうために設置する休憩所「氷のクールスポット」が完成した。夜間の電力で作った氷で冷感を生む「氷蓄熱」の技術を活用した「氷のパネル」１０枚を壁面に設置し、室温を外気より５度程度下げる。休憩所は会場南西部の「進歩の広場」に置かれ、屋根には太陽光パネルを置き、真夏に併用するエアコンにも利用する。内部は木陰のような開放的な空間で、約３０人がけのベ