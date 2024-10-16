需要が激減したり、“厄介者”扱いされるなど、困難に直面する食材を活用する“逆境グルメ”。各地で開発されている、おいしい“逆境グルメ”を取材しました。◇いま都内のコンビニには、こんな商品が…『news every.』スタッフ「お弁当売り場の中に、うずら卵だけの中華丼があります」具材の大半がうずらの卵で占められた少々“とがった”お弁当。その名も「うずら卵の中華丼」（298円税込み）です。コンビニチェーン「ロ