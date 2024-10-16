日本人として初めて台湾の行政院政務顧問を務める男性が16日、県議会棟で講演し、日本と台湾の交流の大切さを訴えました。講演会の講師を務めたのはことし8月、台湾の行政院政務顧問に日本人として初めて就任した野崎孝男さんです。野崎さんは3年前（2021年）の「山口県議会と台南市議会との友好交流に関する覚書」などの締結に尽力していて、去年8月には「山口県観光・物産スペシャルアンバサダー」にも就任しています。（