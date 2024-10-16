2024年1月の能登半島地震の被災地に派遣された“走る調剤薬局”「モバイルファーマシー」の見学会が10月16日、静岡市で行われました。災害発生直後などに効果を発揮するとして、被災地では重宝されています。 【写真を見る】「普段飲んでいる薬をその場で調剤」発災直後に効果発揮 "走る調剤薬局"モバイルファーマシーとは 能登半島地震でも活躍＝静岡県 10月16日、静岡県庁に展示されたのは、県の薬剤