街頭演説後に有権者らと握手する自民党総裁の石破首相＝16日午後、香川県坂出市与野党幹部は衆院選公示翌日の16日、街頭演説などで27日の投開票に向け支持を呼びかけた。石破茂首相（自民党総裁）と立憲民主党の野田佳彦代表は派閥裏金事件に関係した前議員がいる注目選挙区にそれぞれ入り、舌戦を本格化させた。首相は愛媛県今治市で「本当に厳しい選挙だ。自民、公明両党で過半数を取れるかどうかが争点だ」と強調。野田氏は新