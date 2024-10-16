経済産業省は16日、青森県むつ市の中間貯蔵施設で受け入れる使用済み核燃料について、同県六ケ所村に建設中の日本原燃の再処理工場を搬出先として想定していると有識者会合で示した。従来は搬出先を明示していなかった。経産省は工場を長期利用するための取り組みを進める。中間貯蔵施設は使用済み燃料を再処理まで一時保管する。今年9月、国内で初めて東京電力柏崎刈羽原発（新潟県）の使用済み燃料の搬入が始まった。保管期