第77回新聞大会（日本新聞協会主催）が16日、秋田市で開かれた。今年度の新聞協会賞の授賞式があり、朝日新聞社の「自民党派閥の裏金問題をめぐる一連のスクープと関連報道」など計6件が新聞協会賞、他の新聞社にも汎用（はんよう）できる本社と北海道新聞社、富士通が共同開発した「統合編集システム（愛称marche（マルシェ））」が新聞技術賞として表彰された。東京本社社会部の板橋洋佳次長=秋田市朝日新聞は、自民最大派閥