契約満了に伴い、今季限りで退任すると発表した川崎の鬼木監督（左）Ｊ１川崎は１６日、就任８年目の鬼木達監督（５０）が契約満了に伴い、今季限りで退任すると発表した。後任は未定。１３日にＹＢＣルヴァン・カップ準決勝で敗退し、今季の無冠が確定していた。千葉県出身の鬼木氏は現役時代に鹿島と川崎でプレー。引退後は２００７年から育成組織で指導者を務め、１０年にトップチームのコーチに就任。監督就任初年度の１７