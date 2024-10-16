BE:FIRST 7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの4枚目のシングル「Mainstream」のMusic Videoが、ラスベガスで開催されたLondon International Awards 2024(ロンドン・インターナショナル・アワーズ2024)のMusic Video部門-Choreography(コレオグラフィー）-でブロンズを受賞した。この楽曲のコレオグラフは、メンバーのSOTAとコレオグラファーのReiNaが手掛けている。【動画】BE:FIRST / Mainstream -Music