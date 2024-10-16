ドル円１４９．２５近辺、ユーロドル１．０８９５近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は149円台前半での推移。東京市場で149.30付近から一時148.88レベルまで下落したあと、ロンドン朝方には149.30付近へと買い戻された。ロンドン序盤にはドルが全般に買われるなかで149.49レベルまで高値を伸ばした。しかし、その後は149.20台と、前日ＮＹ終値水準に押し戻されている。 ユーロドルは1.08台後半での小