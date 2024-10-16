【ソウル聯合ニュース】韓国国務調整室の金鍾文（キム・ジョンムン）第１次長は１６日の記者会見で、１０回目となる東京電力福島第１原発の処理済み汚染水の海洋放出が１７日に始まるとして、安全性を徹底的に検証すると述べた。金氏は「わが政府は国際原子力機関（ＩＡＥＡ）のモニタリング活動にこれまで欠かさず参加したようにＩＡＥＡの拡充されたモニタリングにも積極的に参加し、汚染水の放出が国民の健康と安全に影響を及