海鮮グルメから「国宝」と呼ばれる肉まで。今年も始まった「秋の大北海道展」。最大限楽しむコツを物産展のスペシャリストに聞きました。■プロが伝授！物産展“楽しむコツ”北の大地が育んだ絶品グルメ。カニ、カニ、さらにカニ。もう一つカニ。イクラにホタテ。北海道と言えばやっぱり海鮮。そして、十勝豚を使った逸品も。今年も「大北海道展」が16日から始まりました。タラバガニを購入した夫婦は北海道に行かなくても楽