異なるジャンルで活躍する2人のアスリートが、お互いの競技やプライベートについて語り合う『アスリートマッチングTVメダリスト︎プロフィール交換会』。10月15日（火）深夜の放送には、柔道の角田夏実とレスリング・藤波朱理が登場。パリ五輪金メダリストの2人がざっくばらんなトークを繰り広げた。【映像】柔道・角田夏実、金メダリストの恋愛事情 番組内で恋愛の話題が持ち上がると、藤波から「恋愛してますか？」