１０月１５日に公示された衆議院選挙、各地で候補の訴えが続くなか、１６日、与野党の大物が続々と県内入り。自民党の総裁選で存在感を放った高市早苗さん、そして立憲民主党の野田佳彦代表が新潟５区を舞台に論戦を繰り広げました。新潟５区から立候補しているのは届け出順に、立憲民主党の前の議員・梅谷守さん、自民党の前の議員・高鳥修一さんの２人です。新たな新潟５区に含まれるのは上越市、南魚沼市、魚沼市十日町市、糸魚