【モデルプレス＝2024/10/16】「ミスキャンパス同志社2024 supported by TGC CAMPUS」エントリーNo.6木村桜子（きむら・さくらこ）さんのインタビュー。【写真】スラリ美脚際立つ木村桜子さん◆木村桜子（きむら・さくらこ）さんプロフィール学部／学年：文学部2年生出身地：大阪府誕生日：4月3日趣味：スポーツ観戦、美味しいものを食べること、サウナ特技：バレーボール好きな食べ物：鰻と果物好きな言葉（座右の銘）：人生一度