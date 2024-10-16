【モデルプレス＝2024/10/16】「ミスキャンパス同志社2024 supported by TGC CAMPUS」エントリーNo.5の中野安優（なかの・あゆ）さんのインタビュー。【写真】美肌が眩しい中野安優さん◆中野安優（なかの・あゆ）さんプロフィール学部／学年：商学部4年出身地：大阪府誕生日：12月27日趣味：旅行、ドラマ・映画鑑賞、食べること特技：ケチャップで字を書くこと、「炙りカルビ」の早口言葉好きな食べ物：オムライス、ハンバーグ、