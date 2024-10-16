“カジサック”ことお笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太（43）が16日までに公式YouTubeチャンネル「毎週キングコング」を更新。泥酔状態での“ウザ絡み”が物議となったが、また“再炎上”の火種となる発言をする場面があった。カジサックは人気企画「泥酔ハシゴ酒」をユーチューバー・ヒカル、お笑いコンビ「チュートリアル」徳井義実らと行うことに。そこであおられたカジサックはテキーラを飲み続け、ウザ絡みや自分語