来週（2024年10月21日〜10月27日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2024年10月14日〜10月20日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面以外では計画通りじゃなくても良い時です』｜総合運｜★★★★☆自分の意思とは違う方に状況が動いていきます。取る行動や発言する言葉