フリーアナウンサーで気象予報士の角田智美アナが１６日までに自身のインスタグラムを更新。五輪金メダリストのいとこと撮影した２ショットを披露した。今年のパリ五輪で日本勢に金メダル第１号をもたらした柔道女子４８キロ級・角田夏実（３１＝ＳＢＣ湘南美容クリニック）と番組で共演。「先日の新潟一番で、パリオリンピック柔道女子４８ｋｇ級金メダリストの角田夏実選手をお迎えしました」。メダルを下げた夏実の姿に感