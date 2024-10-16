１５日のテレビ朝日「ロンドンハーツ」では、人気企画「格付けしあう女たち」が放送された。「実はダラしない女」の前編で、エルフ荒川、安斉かれん、ぼる塾・あんり、島崎遥香、ハシヤスメ・アツコ、福田麻貴、藤田ニコル、池田美優、村重杏奈、ゆうちゃみが参戦した。あんりの予想を中心に進行し、最も優秀、綺麗好きそうな１０位に池田美優が入った。藤田ニコルは「近くで見てても、みちょぱのカバンの中を見たことありま