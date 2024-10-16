大分県別府市で9月、入居している共同生活援助施設の部屋に火を付けた疑いで40歳の女が逮捕されました。 現住建造等放火の疑いで逮捕されたのは住所不定・無職の40歳の女です。 女は9月20日午前11時頃、自分が住んでいた別府市石垣西の共同生活援助施設の部屋に火をつけた疑いが持たれています。部屋は0.84平方メートルが焼けましたが、すぐに消し止められました。 警察が捜査した結果、女が火をつけた疑いが固まり、のど