【ソウル聯合ニュース】北朝鮮に対する制裁の履行状況を監視してきた国連安全保障理事会の専門家パネルがロシアの拒否権発動で活動を停止したことを受け、これに代わる新組織「多国間制裁履行監視チーム（ＭＳＭＴ）」が発足した。韓国外交部が１６日、発表した。ＭＳＭＴは韓米日のほか、フランス、英国、ドイツ、イタリア、オランダ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの計１１カ国で構成される。専門家パネルと異なり