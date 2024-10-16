会議で説明する総務省の山内智生サイバーセキュリティ統括官＝16日、シンガポール（共同）【シンガポール共同】シンガポール政府は16日、サイバーセキュリティーの規制などを議論する国際会議をシンガポールで開いた。日本からは総務省の山内智生サイバーセキュリティ統括官が出席し「サイバー攻撃は増え続けている」と強調、日本の取り組みを説明した。会議は「デジタル時代の信頼とセキュリティー」をテーマに、4日間の日程