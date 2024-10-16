三重県鈴鹿市の「かがやき福祉会」の理事長を交代する見返りに現金を受け渡した疑いで、4人が逮捕されました。 【写真を見る】社会福祉法人を“乗っ取り”か理事長交代の見返りに3500万円受け渡した疑いで4人逮捕三重・鈴鹿市 法人の元・理事長、四宮慶太郎容疑者（58）は2022年2月、役員を交代する見返りに、迫丸卓哉容疑者（44）と金田充史容疑者（52）から3500万円を受け取った、社会福祉法違反の疑いがもたれています。