声優の中尾輶聖さんの声がけによって集まった有志の会26名の声優たちが、「NO MORE 無断生成AI」という啓発動画の予告編を、YouTube上に公開しました。 【写真を見る】【NO MORE 無断生成AI】声優有志の会、中尾輶聖さん・梶裕貴さん・山寺宏一さんらが啓発予告編動画を公開予告編動画では、声優の中尾輶聖さんが顔出しで登場。堂々と明瞭な言葉で、切実な思いを訴えています。▽▽▽▽中尾&#36662