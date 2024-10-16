メガネ・サングラスの製造販売を手掛けるアイウェアブランドOWNDAYSは、10月15日から、コンタクトレンズの定期便サービス「OWNDAYS コンタクト」を開始する。オンデーズは、オンデーズコンタクトの発行済み全株式を取得し、完全子会社化した。これによって、OWNDAYSは国内で初めてコンタクトレンズ事業に参入する。OWNDAYSコンタクトは、「コンタクトレンズを、もっと自由に。」という思いから誕生し、利用者が不満に感じやすい「