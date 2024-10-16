ゆきぽよこと木村有希さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【毎日メイク】ドッキリ仕掛けてごめんね 妹のゆみちぃの機嫌を直すために「ごめんねメイク」します 【ゆきぽよチャンネル】』を公開。妹の“ゆみちぃ”さんにメイクをする中で、自身の愛用品も紹介してくれました！【関連記事】ゆきぽよ「これ以外使えない」220円で買えるベタ褒めメイクアイテム■ファンデーション動画内に登場したのはこちら！MAYBELLINE/SPステイ ルミ